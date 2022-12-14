начнут матч в 05:00 в регулярном сезоне НХЛ, 14.12.2022.

Последний матч между собой: «Чикаго» — «Вашингтон» 5:4 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Чикаго» — «Вашингтон». Коэффициент ставки — 1.87 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:5.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:5 (победит «Вашингтон»).

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