начнут матч в 03:00 в регулярном сезоне НХЛ, 14.12.2022.

Последний матч между собой: «Бостон» — «Нью-Йорк Айлендерс» 6:3 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Бостон» — «Нью-Йорк Айлендерс». Коэффициент ставки — 2.07 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:2. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 2:2.

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