начнут матч в 03:00 в регулярном сезоне НХЛ, 14.12.2022.

Последний матч между собой: «Баффало» — «Лос-Анджелес» 0:3 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Баффало» — «Лос-Анджелес». Коэффициент ставки — 2.19 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:1 (победит «Баффало»).

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