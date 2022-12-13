В 04:00 13.12.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав НХЛ.

Последний матч между собой: «Эдмонтон» — «Миннесота» 5:2 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Миннесота» — «Эдмонтон». Коэффициент ставки — 2.13 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:4.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:4 (победит «Эдмонтон»).

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