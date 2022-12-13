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    Миннесота — Эдмонтон. Смотреть онлайн в прямом эфире

    13.12.2022 в 04:00 начнется матч в НХЛ Миннесота — Эдмонтон

    Хоккей НХЛ Прогнозы на НХЛ
    В 04:00 13.12.2022 начнётся онлайн-трансляция матча Миннесота — Эдмонтон в НХЛ.

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    Последний матч между собой: «Эдмонтон» — «Миннесота» 5:2 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

    Для тех, кто делает ставки:

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Миннесота» — «Эдмонтон». Коэффициент ставки — 2.13.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:4.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:4 (победит «Эдмонтон»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Миннесота — Эдмонтон.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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