начнут матч в 03:00 в регулярном сезоне НХЛ, 12.12.2022.

Последний матч между собой: «Вашингтон» — «Виннипег» 4:3 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Виннипег» — «Вашингтон» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.13 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:4.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:4 (победит «Вашингтон»).

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