Жафяров: Я бы каждый год ездил на Матчи Звезд, буду стараться

Нападающий сборной дивизиона Боброваподелился впечатлениями от победы своей команды в Матче звезд КХЛ.

В финальном матче сборная дивизиона Боброва одержала победу над сборной дивизиона Харламова (7:6).

«Победители здесь все — кто присутствовал, кто следил, смотрел по телевизору. Это общий праздник, поэтому мы все победили, всё было здорово.

Была упорная игра: соперник не забил моменты, мы свои реализовали. Но в концовке, когда они сняли вратаря, было тяжеловато, нашим ребятам было непросто.

У нас всегда напряжённый график, а на Матче Звезд расслабляешься, видишь старых знакомых, знакомишься с новыми ребятами, всегда в новом городе. Я бы каждый год ездил на Матчи Звезд, буду стараться (улыбается).

Атмосфера в Челябинске классная, я играл здесь в первый раз "Кубок будущего" лет десять назад, была так же круто. Всегда приятно приезжать сюда в сезоне, здесь очень здорово поддерживают свою команду», — приводит слова игрока пресс-служба КХЛ.