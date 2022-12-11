ЧМ-2022ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Тата МартиноМожно ли вернуть к жизни Мексику после ухода Мартино?
  • 16:16
    • Сборная дивизиона Боброва — победитель Матча звезд КХЛ-2022
  • 15:56
    • Марио Фернандес возобновил игровую карьеру
  • 14:46
    • Сборная дивизиона Тарасова заняла третье место в Матче звезд КХЛ-2022
    Все новости спорта

    Жафяров: Я бы каждый год ездил на Матчи Звезд, буду стараться

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ
    Нападающий сборной дивизиона Боброва Дамир Жафяров поделился впечатлениями от победы своей команды в Матче звезд КХЛ.

    Дамир Жафяров
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Дамир Жафяров

    В финальном матче сборная дивизиона Боброва одержала победу над сборной дивизиона Харламова (7:6).

    «Победители здесь все — кто присутствовал, кто следил, смотрел по телевизору. Это общий праздник, поэтому мы все победили, всё было здорово.

    Была упорная игра: соперник не забил моменты, мы свои реализовали. Но в концовке, когда они сняли вратаря, было тяжеловато, нашим ребятам было непросто.

    У нас всегда напряжённый график, а на Матче Звезд расслабляешься, видишь старых знакомых, знакомишься с новыми ребятами, всегда в новом городе. Я бы каждый год ездил на Матчи Звезд, буду стараться (улыбается).

    Атмосфера в Челябинске классная, я играл здесь в первый раз "Кубок будущего" лет десять назад, была так же круто. Всегда приятно приезжать сюда в сезоне, здесь очень здорово поддерживают свою команду», — приводит слова игрока пресс-служба КХЛ.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Орлы» не заметят севильцев
  • «Бенфика» — «Севилья». Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
  • Победоносный марафон «Виннипега» не прервется в игре с «Вашингтоном»
  • «Виннипег» — «Вашингтон». Прогноз и ставки
  • 2.13
    •
  • Беспроигрышная серия «Рейнджерс» будет продолжена в тяжелейшем матче с «Нью-Джерси»
  • «Рейнджерс» — «Нью-Джерси». Прогноз и ставки
  • 2.40
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.36
  • Экспресс дня 11 декабря
  • Сегодня в 20:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Бенфика — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Виннипег — Вашингтон
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Нью-Джерси
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Хьюстон — Милуоки
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Оттава — Анахайм
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:30
    •  2.31
  • Прогноз на матч Питтсбург — Даллас
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Монреаль — Калгари
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  2.36
  • Прогноз на матч Кенин — Блинкова
  • Теннис
  • Сегодня в 19:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении ЧМ-2022 Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2022ЕвротурМЧМ-2022
    Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие