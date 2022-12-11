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    Сент-Луис — Колорадо. Смотреть онлайн в прямом эфире

    11.12.2022 в 23:00 начнется матч в НХЛ Сент-Луис — Колорадо

    Хоккей НХЛ Прогнозы на НХЛ
    В 23:00 11.12.2022 начнётся онлайн-трансляция матча Сент-Луис — Колорадо в НХЛ.

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    Последний матч между собой: «Колорадо» — «Сент-Луис» 2:3 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

    Для тех, кто делает ставки:

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Сент-Луис» — «Колорадо». Коэффициент ставки — 1.93.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:5.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:5 (победит «Колорадо»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Сент-Луис — Колорадо.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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