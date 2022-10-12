ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Милан» — «Челси»Три очка Гриффиндору. Команда Поттера разобралась с «Миланом» на «Сан-Сиро»
  • 13:57
    • «Спартак» и ЦСКА хотят приобрести полузащитника «Маккаби»
  • 13:43
    • Гальтье может покинуть «ПСЖ» вместе с Мбаппе
  • 12:46
    • Стало известно, за какую сумму «ПСЖ» готов продать Мбаппе
    Все новости спорта

    Динамо — Северсталь. Смотреть онлайн в прямом эфире

    12.10.2022 в 19:30 начнется матч в КХЛ Динамо — Северсталь

    Хоккей КХЛ Прогнозы на КХЛ
    Динамо и Северсталь начнут матч в 19:30 в КХЛ, 12.10.2022.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Последний матч между собой: «Динамо» — «Северсталь» 4:3 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Динамо» — «Северсталь». Коэффициент ставки — 2.15.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Северсталь»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Динамо — Северсталь.

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонусы 50USDНовым игрокам

    Bet365 предлагает новым игрокам бонус к матчу: добавит к вашему счету 500 USD бонусами для ставок. Регистрируйтесь прямо сейчас.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Выстоит ли оставшаяся без защитников «Барса» в матче с «Интером»?
  • «Барселона» — «Интер». Прогноз и ставки
  • 1.87
    •
  • «Магнитка» планирует вернуться к победам. «Ак Барс» — подходящий соперник
  • «Металлург» Мг — «Ак Барс». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • Одни забивают, другие — нет
  • «Рейнджерс» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.96
  • Экспресс дня 12 октября
  • Сегодня в 22:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Барселона — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Наполи — Аякс
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.09
  • Прогноз на матч Виктория Пльзень — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Локомотив — СКА
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.07
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Шериф
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.54
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Омония
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2022ЕвротурМЧМ-2022
    Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие