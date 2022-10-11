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    Сибирь — Адмирал. Смотреть онлайн в прямом эфире

    11.10.2022 в 15:30 начнется матч в КХЛ Сибирь — Адмирал

    Хоккей КХЛ Прогнозы на КХЛ
    Сибирь и Адмирал начнут матч в 15:30 в КХЛ, 11.10.2022.

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    Последний матч между собой: «Адмирал» — «Сибирь» 3:2 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Сибирь» — «Адмирал». Коэффициент ставки — 2.02.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Сибирь»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Сибирь — Адмирал.

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

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