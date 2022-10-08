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    Сибирь — Сочи. Смотреть онлайн в прямом эфире

    08.10.2022 в 13:30 начнется матч в КХЛ Сибирь — Сочи

    Хоккей КХЛ Прогнозы на КХЛ
    Сибирь и Сочи начнут матч в 13:30 в КХЛ, 08.10.2022.

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    Последний матч между собой: «Сочи» — «Сибирь» 0:2 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Сибирь» — «Сочи». Коэффициент ставки — 2.10.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:2.

      • «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 2:2.

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Сибирь — Сочи.

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

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