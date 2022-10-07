начнут матч в 19:30 в регулярном сезоне КХЛ, 07.10.2022.

Последний матч между собой: «Витязь» — «СКА» 6:5 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «СКА» — «Витязь» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.13 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:0 (победит «СКА»).

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