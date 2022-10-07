В 19:00 07.10.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав КХЛ.

Последний матч между собой: «Трактор» — «Куньлунь Ред Стар» 3:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Куньлунь Ред Стар» — «Трактор» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.65 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:2 (победит «Куньлунь Ред Стар»).

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