начнут матч в 15:30 в регулярном сезоне КХЛ, 06.10.2022.

Последний матч между собой: «ЦСКА» — «Сибирь» 1:3 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Сибирь» — «ЦСКА» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.34 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:4.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:4 (победит «ЦСКА»).

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