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    Знарок прокомментировал поражение «Ак Барса» от «Автомобилиста»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Ак Барс Автомобилист
    Главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок высказался после матча КХЛ сезона-2022/2023 с «Автомобилистом» (4:5 ОТ).

    Олег Знарок
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    Олег Знарок

    «Насколько чувствуется давление извне сейчас? На меня столько давления оказывалось уже, что я привык. Как ребята справляются? Кто-то справляется, кто-то нет. У кого-то психология немножко проявляется, потому что рассчитывали все на немного другую игру.

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    • Вячеслав Войнов и Вадим Шипачёв неправильно сыграли в первой шайбе, а в овертайме Войнов не смог заблокировать бросок? Вы неправильно говорите — когда забивали последний гол, всё началось в атаке. Войнов уже спасал. В первой шайбе была ошибка? Не разобрались.

    Наказываем ли за такие результативные ошибки? У нас сейчас очень много травмированных. Есть ли в целом практика наказания запасом? В целом есть, но сейчас у нас никого не осталось. Если бы кто-то был в резерве, они бы оказались в запасе? Не могу об этом сказать», — приводит слова Знарка официальный сайт «Ак Барса».

    В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ команды вновь встретятся друг с другом в Казани — 6 октября.

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