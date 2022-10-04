Знарок прокомментировал поражение «Ак Барса» от «Автомобилиста»

Главный тренер «Ак Барса»высказался после матча КХЛ сезона-2022/2023 с «Автомобилистом» (4:5 ОТ).

«Насколько чувствуется давление извне сейчас? На меня столько давления оказывалось уже, что я привык. Как ребята справляются? Кто-то справляется, кто-то нет. У кого-то психология немножко проявляется, потому что рассчитывали все на немного другую игру.

Вячеслав Войнов и Вадим Шипачёв неправильно сыграли в первой шайбе, а в овертайме Войнов не смог заблокировать бросок? Вы неправильно говорите — когда забивали последний гол, всё началось в атаке. Войнов уже спасал. В первой шайбе была ошибка? Не разобрались.

Наказываем ли за такие результативные ошибки? У нас сейчас очень много травмированных. Есть ли в целом практика наказания запасом? В целом есть, но сейчас у нас никого не осталось. Если бы кто-то был в резерве, они бы оказались в запасе? Не могу об этом сказать», — приводит слова Знарка официальный сайт «Ак Барса».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ команды вновь встретятся друг с другом в Казани — 6 октября.