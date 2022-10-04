начнут матч в 12:30 в регулярном сезоне КХЛ, 04.10.2022.

Последний матч между собой: «Сочи» — «Адмирал» 1:4 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Адмирал» — «Сочи» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.69 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:4.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:4 (победит «Сочи»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Адмирал — Сочи.

Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

Смотреть матч онлайн Нужны: регистрация и любой депозит Фрибет 40USD Новым игрокам