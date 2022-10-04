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    Адмирал — Сочи. Смотреть онлайн в прямом эфире

    04.10.2022 в 12:30 начнется матч в регулярном сезоне КХЛ Адмирал — Сочи

    Хоккей КХЛ Прогнозы на КХЛ
    Адмирал и Сочи начнут матч в 12:30 в регулярном сезоне КХЛ, 04.10.2022.

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    Последний матч между собой: «Сочи» — «Адмирал» 1:4 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Адмирал» — «Сочи» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.69.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:4.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:4 (победит «Сочи»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Адмирал — Сочи.

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