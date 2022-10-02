В 14:00 02.10.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав регулярном сезоне КХЛ.

Последний матч между собой: «Сочи» — «Барыс» 6:3 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Барыс» — «Сочи». Коэффициент ставки — 2.11 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:1 (победит «Барыс»).

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