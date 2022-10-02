В 14:30 02.10.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав регулярном сезоне КХЛ.

Последний матч между собой: «Салават Юлаев» — «Автомобилист» 4:2 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Автомобилист» — «Салават Юлаев» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.91 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:2 (победит «Автомобилист»).

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