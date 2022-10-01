Последний матч между собой: «Куньлунь Ред Стар» — «ЦСКА» 2:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.
Для тех, кто делает ставки:
- Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Куньлунь Ред Стар» — «ЦСКА». Коэффициент ставки — 1.86.
- У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:4.
- «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:4 (победит «ЦСКА»).
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