В 18:00 01.10.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав КХЛ.

Последний матч между собой: «Куньлунь Ред Стар» — «ЦСКА» 2:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Куньлунь Ред Стар» — «ЦСКА». Коэффициент ставки — 1.86 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:4.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:4 (победит «ЦСКА»).

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