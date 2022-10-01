начнут матч в 18:00 в регулярном сезоне КХЛ, 01.10.2022.

Последний матч между собой: «Амур» — «Ак Барс» 1:2 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Ак Барс» — «Амур». Коэффициент ставки — 2.00 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:3.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:3 (победит «Ак Барс»).

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