начнут матч в 17:00 в регулярном сезоне КХЛ, 28.09.2022.

Последний матч между собой: «Куньлунь Ред Стар» — «Трактор» 2:4 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Трактор» — «Куньлунь Ред Стар». Коэффициент ставки — 2.22 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:1 (победит «Трактор»).

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