В 19:30 26.09.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав КХЛ.

Последний матч между собой: «ЦСКА» — «Спартак» 6:3 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «ЦСКА» — «Спартак» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.92 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:3.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:3 (победит «Спартак»).

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