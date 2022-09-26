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    Автомобилист — Куньлунь Ред Стар. Смотреть онлайн в прямом эфире

    26.09.2022 в 17:00 начнется матч в регулярном сезоне КХЛ Автомобилист — Куньлунь Ред Стар

    Хоккей КХЛ Прогнозы на КХЛ
    Автомобилист и Куньлунь Ред Стар начнут матч в 17:00 в регулярном сезоне КХЛ, 26.09.2022.

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    Последний матч между собой: «Автомобилист» — «Куньлунь Ред Стар» 8:0 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Автомобилист» — «Куньлунь Ред Стар». Коэффициент ставки — 2.11.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:1.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:1 (победит «Автомобилист»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Автомобилист — Куньлунь Ред Стар.

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

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