В 15:00 24.09.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав КХЛ.

Последний матч между собой: «Металлург Мг» — «Куньлунь Ред Стар» 6:4 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Металлург Мг» — «Куньлунь Ред Стар». Коэффициент ставки — 1.90 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:3.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:3 (победит «Металлург Мг»).

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