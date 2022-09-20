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    Сибирь — Нефтехимик. Смотреть онлайн в прямом эфире

    20.09.2022 в 15:30 начнется матч в регулярном сезоне КХЛ Сибирь — Нефтехимик

    Хоккей КХЛ Прогнозы на КХЛ
    Сибирь и Нефтехимик начнут матч в 15:30 в регулярном сезоне КХЛ, 20.09.2022.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Последний матч между собой: «Сибирь» — «Нефтехимик» 3:2 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Сибирь» — «Нефтехимик» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.23.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:1.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:1 (победит «Сибирь»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Сибирь — Нефтехимик.

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