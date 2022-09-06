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    Торпедо — Амур. Смотреть онлайн в прямом эфире

    06.09.2022 в 19:30 начнется матч в КХЛ Торпедо — Амур

    Хоккей КХЛ Прогнозы на КХЛ
    Торпедо и Амур начнут матч в 19:30 в КХЛ, 06.09.2022.

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    Последний матч между собой: «Торпедо» — «Амур» 2:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Торпедо» — «Амур» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.19.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Амур»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Торпедо — Амур.

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

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