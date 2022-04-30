В 03:00 30.04.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав НХЛ.

Последний матч между собой: «Калгари» — «Виннипег» 3:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:4. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 4:4.

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