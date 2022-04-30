ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Андрей ОрловскийСоперники Яна и Стерлинга встретятся в главном бою на UFC Vegas 53. Анонс карда турнира
  • 18:50
    • РФС подготовил три варианта развития футбола в России
    Все новости спорта

    Сиэтл Кракен — Сан-Хосе. Смотреть онлайн в прямом эфире

    30.04.2022 в 05:00 начнется матч в регулярном сезоне НХЛ Сиэтл Кракен — Сан-Хосе

    Хоккей НХЛ Прогнозы на НХЛ
    В 05:00 30.04.2022 начнётся онлайн-трансляция матча Сиэтл Кракен — Сан-Хосе в регулярном сезоне НХЛ.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Последний матч между собой: «Сан-Хосе» — «Сиэтл Кракен» 3:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

    Для тех, кто делает ставки:

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:2.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:2 (победит «Сиэтл Кракен»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Сиэтл Кракен — Сан-Хосе.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонус 100USDНовым игрокам

    Sportbet предлагает новым игрокам бонус к матчу: добавит к вашему счету 100 USD для ставок. Регистрируйтесь прямо сейчас.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Кто поднимет главный трофей КХЛ?
  • «Металлург» Мг — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 2.16
    •
  • Притормозит ли «Локо» рвущийся к золоту «Зенит»?
  • «Зенит» — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 1.93
    •
  • «Динамо» дожмет «Урал»
  • «Динамо» — «Урал». Прогноз и ставки
  • 2.03
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $100 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.46
  • Экспресс дня 30 апреля
  • Завтра в 19:45
    •  2.16
  • Прогноз на матч Металлург Мг — ЦСКА
  • Хоккей
  • Завтра в 15:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Зенит — Локомотив
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.03
  • Прогноз на матч Динамо — Урал
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 14:30
    •  3.10
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Бохум
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Реал — Эспаньол
  • Футбол
  • Завтра в 17:15
    •  2.15
  • Прогноз на матч Лидс — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Атлетик — Атлетико
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурМЧМ-2022
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие