начнут матч в 03:00 в НХЛ, 30.04.2022.

Последний матч между собой: «Сент-Луис» — «Вегас» 5:2 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Сент-Луис» — «Вегас». Коэффициент ставки — 2.08 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 5:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 5:2 (победит «Сент-Луис»).

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