В 15:00 30.04.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав Кубке Гагарина по хоккею.

Последний матч между собой: «ЦСКА» — «Металлург Мг» 2:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Металлург Мг» — «ЦСКА». Коэффициент ставки — 2.16 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:4.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:4 (победит «ЦСКА»).

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