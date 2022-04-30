Последний матч между собой: «Анахайм» — «Даллас» 2:3 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.
Для тех, кто делает ставки:
- Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Даллас» — «Анахайм». Коэффициент ставки — 2.00.
- У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:4.
- «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:4 (победит «Анахайм»).
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