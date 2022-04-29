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    Ванкувер — Лос-Анджелес. Смотреть онлайн в прямом эфире

    29.04.2022 в 05:00 начнется матч в регулярном сезоне НХЛ Ванкувер — Лос-Анджелес

    Хоккей НХЛ Лос-Анджелес Кингз Прогнозы на НХЛ
    Ванкувер и Лос-Анджелес начнут матч в 05:00 в регулярном сезоне НХЛ, 29.04.2022.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Последний матч между собой: «Лос-Анджелес» — «Ванкувер» 2:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

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    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Ванкувер» — «Лос-Анджелес» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.32.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:2.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:2 (победит «Ванкувер»).

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