начнут матч в 05:00 в регулярном сезоне НХЛ, 29.04.2022.

Последний матч между собой: «Лос-Анджелес» — «Ванкувер» 2:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Ванкувер» — «Лос-Анджелес» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.32 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:2 (победит «Ванкувер»).

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