Последний матч между собой: «Вашингтон» — «Нью-Йорк Айлендерс» 1:4 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.
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- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Нью-Йорк Айлендерс» — «Вашингтон» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.92.
- У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:3.
«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 3:3.
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