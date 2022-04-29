ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Манчестер Юнайтед«Манчестер Юнайтед» — «Челси». Онлайн
  • 21:05
    • Влашич и Ярмоленко остались в запасе «Вест Хэма» на матч с «Айнтрахтом»
  • 20:55
    • «Лейпциг» и «Рейнджерс» назвали стартовые составы
  • 20:24
    • СМИ: Рангник готов возглавить сборную Австрии
  • 19:37
    • Клопп продлил контракт с «Ливерпулем»
  • 19:23
    • Канада проиграла Финляндии в овертайме юниорского ЧМ, Чехия победал Швейцарию
    Все новости спорта

    Нью-Йорк Айлендерс — Вашингтон. Смотреть онлайн в прямом эфире

    29.04.2022 в 02:00 начнется матч в регулярном сезоне НХЛ Нью-Йорк Айлендерс — Вашингтон

    Хоккей НХЛ Прогнозы на НХЛ
    В 02:00 29.04.2022 начнётся онлайн-трансляция матча Нью-Йорк Айлендерс — Вашингтон в регулярном сезоне НХЛ.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Последний матч между собой: «Вашингтон» — «Нью-Йорк Айлендерс» 1:4 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

    Для тех, кто делает ставки:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Нью-Йорк Айлендерс» — «Вашингтон» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.92.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:3.

      • «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 3:3.

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Нью-Йорк Айлендерс — Вашингтон.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонусы 50USDНовым игрокам

    Bet365 предлагает новым игрокам бонус к матчу: добавит к вашему счету 500 USD бонусами для ставок. Регистрируйтесь прямо сейчас.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Челси» находится в прекрасной форме
  • «Манчестер Юнайтед» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
  • «Вест Хэм» покажет, как надо играть против «Айнтрахта»?
  • «Вест Хэм» — «Айнтрахт». Прогноз и ставки
  • 2.01
    •
  • «Лейпциг» тоже проиграет «Рейнджерс»?
  • «Лейпциг» — «Рейнджерс». Прогноз и ставки
  • 2.06
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $100 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.83
  • Экспресс дня 28 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.01
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Айнтрахт
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Лейпциг — Рейнджерс
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Лестер — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Фейеноорд — Марсель
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Сент-Луис — Вегас
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  3.44
  • Прогноз на матч Страсбург — ПСЖ
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Севилья — Кадис
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурМЧМ-2022
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие