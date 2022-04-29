начнут матч в 04:00 в регулярном сезоне НХЛ, 29.04.2022.

Последний матч между собой: «Нэшвилл» — «Колорадо» 5:4 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Колорадо» — «Нэшвилл» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.14 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Нэшвилл»).

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