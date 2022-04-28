ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Юрген Клопп«Ливерпуль» — «Вильярреал». Онлайн
  • 20:59
    • Мане и Салах сыграют в атаке «Ливерпуля»
    Все новости спорта

    Виннипег — Филадельфия. Смотреть онлайн в прямом эфире

    28.04.2022 в 02:30 начнется матч в НХЛ Виннипег — Филадельфия

    Хоккей НХЛ Прогнозы на НХЛ
    В 02:30 28.04.2022 начнётся онлайн-трансляция матча Виннипег — Филадельфия в НХЛ.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Последний матч между собой: «Филадельфия» — «Виннипег» 3:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

    Для тех, кто делает ставки:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Виннипег» — «Филадельфия» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.96.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 5:3.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 5:3 (победит «Виннипег»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Виннипег — Филадельфия.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонусы 50USDНовым игрокам

    Bet365 предлагает новым игрокам бонус к матчу: добавит к вашему счету 500 USD бонусами для ставок. Регистрируйтесь прямо сейчас.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Ливерпуль» сразу убьет интригу в противостоянии с «Вильярреалом»?
  • «Ливерпуль» — «Вильярреал». Прогноз и ставки
  • 2.68
    •
  • «Торино» усугубит положение «Аталанты»?
  • «Аталанта» — «Торино». Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
  • «Калгари» пойдет и дальше без поражений?
  • «Миннесота» — «Калгари». Прогноз и ставки
  • 1.89
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $100 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.28
  • Экспресс дня 27 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  2.68
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Вильярреал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Аталанта — Торино
  • Футбол
  • Сегодня в 21:15
    •  1.89
  • Прогноз на матч Миннесота — Калгари
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Айлендерс — Вашингтон
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Лейпциг — Рейнджерс
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Лестер — Рома
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч ЦСКА — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Айнтрахт
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурМЧМ-2022
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие