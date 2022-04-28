В 02:30 28.04.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав НХЛ.

Последний матч между собой: «Филадельфия» — «Виннипег» 3:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Виннипег» — «Филадельфия» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.96 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 5:3.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 5:3 (победит «Виннипег»).

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Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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