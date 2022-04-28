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    Даллас — Аризона. Смотреть онлайн в прямом эфире

    28.04.2022 в 03:30 начнется матч в регулярном сезоне НХЛ Даллас — Аризона

    Хоккей НХЛ Прогнозы на НХЛ
    В 03:30 28.04.2022 начнётся онлайн-трансляция матча Даллас — Аризона в регулярном сезоне НХЛ.

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    Последний матч между собой: «Аризона» — «Даллас» 3:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

    Для тех, кто делает ставки:

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Даллас» — «Аризона». Коэффициент ставки — 2.17.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Даллас»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Даллас — Аризона.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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