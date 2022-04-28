начнут матч в 19:00 в плей-офф КХЛ, 28.04.2022.

Последний матч между собой: «Металлург Мг» — «ЦСКА» 2:3 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «ЦСКА» — «Металлург Мг». Коэффициент ставки — 1.99 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:3. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 3:3.

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