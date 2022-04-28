В 03:30 28.04.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав НХЛ.

Последний матч между собой: «Вегас» — «Чикаго» 5:4 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Чикаго» — «Вегас» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.00 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:3.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:3 (победит «Чикаго»).

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Чикаго — Вегас.

Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

Смотреть матч онлайн Нужны: регистрация и любой депозит Бонусы 50USD Новым игрокам