СКА продлил контракт с голкипером Самоновым

Петербургский СКА на официальном сайте объявил о продлении контракта с голкипером команды

Соглашение с хоккеистом рассчитано на два сезона и будет действовать до 30 апреля 2024 года.

В текущем сезоне Самонов провёл девять матчей в регулярном чемпионате и две встречи в плей-офф. Также вратарь ездил на Олимпиаду в составе сборной России, но не провёл на турнире ни одного матча.

Самонов выступает за СКА с сезона-2019/2020.

Напомним, по итогам регулярки петербургские армейцы заняли первое место в таблице Западной конференции. В плей-офф команда Романа Ротенберга дошла до финала конференции, где в семи матчах уступила московскому ЦСКА.

Таким образом, СКА стал обладателем бронзовых медалей чемпионата.