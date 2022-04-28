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    СКА продлил контракт с голкипером Самоновым

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ СКА
    Петербургский СКА на официальном сайте объявил о продлении контракта с голкипером команды Александром Самоновым.

    Александр Самонов
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    Александр Самонов

    Соглашение с хоккеистом рассчитано на два сезона и будет действовать до 30 апреля 2024 года.

    В текущем сезоне Самонов провёл девять матчей в регулярном чемпионате и две встречи в плей-офф. Также вратарь ездил на Олимпиаду в составе сборной России, но не провёл на турнире ни одного матча.

    Самонов выступает за СКА с сезона-2019/2020.

    Напомним, по итогам регулярки петербургские армейцы заняли первое место в таблице Западной конференции. В плей-офф команда Романа Ротенберга дошла до финала конференции, где в семи матчах уступила московскому ЦСКА.

    Таким образом, СКА стал обладателем бронзовых медалей чемпионата.

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