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    Ванкувер — Сиэтл Кракен. Смотреть онлайн в прямом эфире

    27.04.2022 в 05:00 начнется матч в регулярном сезоне НХЛ Ванкувер — Сиэтл Кракен

    Хоккей НХЛ Прогнозы на НХЛ
    В 05:00 27.04.2022 начнётся онлайн-трансляция матча Ванкувер — Сиэтл Кракен в регулярном сезоне НХЛ.

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    Последний матч между собой: «Ванкувер» — «Сиэтл Кракен» 5:2 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

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