начнут матч в 02:00 в НХЛ, 27.04.2022.

Последний матч между собой: «Эдмонтон» — «Питтсбург» 5:2 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Питтсбург» — «Эдмонтон». Коэффициент ставки — 2.19 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:1 (победит «Питтсбург»).

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