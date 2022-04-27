начнут матч в 04:30 в регулярном сезоне НХЛ, 27.04.2022.

Последний матч между собой: «Сент-Луис» — «Колорадо» 3:4 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Колорадо» — «Сент-Луис». Коэффициент ставки — 2.37 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 5:3.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 5:3 (победит «Колорадо»).

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