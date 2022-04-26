В 17:00 26.04.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав Кубке Гагарина по хоккею.

Последний матч между собой: «ЦСКА» — «Металлург Мг» 0:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Металлург Мг» — «ЦСКА» с предлагаемым коэффициентом для ставки 3.06 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:2 (победит «Металлург Мг»).

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