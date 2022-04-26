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    Чикаго — Филадельфия. Смотреть онлайн в прямом эфире

    26.04.2022 в 03:00 начнется матч в НХЛ Чикаго — Филадельфия

    Хоккей НХЛ Прогнозы на НХЛ
    В 03:00 26.04.2022 начнётся онлайн-трансляция матча Чикаго — Филадельфия в НХЛ.

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    Последний матч между собой: «Филадельфия» — «Чикаго» 4:3 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

    Для тех, кто делает ставки:

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Чикаго» — «Филадельфия». Коэффициент ставки — 2.08.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:3.

      • «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 3:3.

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Чикаго — Филадельфия.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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