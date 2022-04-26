В 03:00 26.04.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав НХЛ.

Последний матч между собой: «Филадельфия» — «Чикаго» 4:3 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Чикаго» — «Филадельфия». Коэффициент ставки — 2.08 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:3. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 3:3.

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