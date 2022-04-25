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    Вегас — Сан-Хосе. Смотреть онлайн в прямом эфире

    25.04.2022 в 05:00 начнется матч в НХЛ Вегас — Сан-Хосе

    Хоккей НХЛ Прогнозы на НХЛ
    Вегас и Сан-Хосе начнут матч в 05:00 в НХЛ, 25.04.2022.

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    Последний матч между собой: «Вегас» — «Сан-Хосе» 3:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Вегас»).

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