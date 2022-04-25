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    Монреаль — Бостон. Смотреть онлайн в прямом эфире

    25.04.2022 в 02:00 начнется матч в НХЛ Монреаль — Бостон

    Хоккей НХЛ Прогнозы на НХЛ
    В 02:00 25.04.2022 начнётся онлайн-трансляция матча Монреаль — Бостон в НХЛ.

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    Последний матч между собой: «Монреаль» — «Бостон» 2:3 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

    Для тех, кто делает ставки:

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:3.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:3 (победит «Монреаль»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Монреаль — Бостон.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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