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    Флорида — Тампа-Бэй. Смотреть онлайн в прямом эфире

    25.04.2022 в 02:00 начнется матч в НХЛ Флорида — Тампа-Бэй

    Хоккей НХЛ Прогнозы на НХЛ
    Флорида и Тампа-Бэй начнут матч в 02:00 в НХЛ, 25.04.2022.

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    Последний матч между собой: «Флорида» — «Тампа-Бэй» 9:3 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Флорида» — «Тампа-Бэй» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.19.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:5.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:5 (победит «Тампа-Бэй»).

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