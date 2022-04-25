В 03:30 25.04.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав НХЛ.

Последний матч между собой: «Сент-Луис» — «Анахайм» 2:3 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:4.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:4 (победит «Сент-Луис»).

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Анахайм — Сент-Луис.

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