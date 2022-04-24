ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Жозе МоуриньоИнтер — Рома. Онлайн
  • 20:55
    • «Сочи» вырвал домашнюю победу у «Ахмата»
  • 18:44
    • Рублёв вышел в финал турнира в Белграде, там он сыграет с Джоковичем
  • 18:24
    • «Локомотив» в большинстве победил «Нижний Новгород»
  • 18:05
    • «Сочи» и «Ахмат» назвали стартовые составы
  • 17:19
    • Карен Хачанов проиграл Новаку Джоковичу в полуфинале турнира в Белграде
    Все новости спорта

    Тампа-Бэй — Нэшвилл. Смотреть онлайн в прямом эфире

    24.04.2022 в 02:00 начнется матч в регулярном сезоне НХЛ Тампа-Бэй — Нэшвилл

    Хоккей НХЛ Прогнозы на НХЛ
    Тампа-Бэй и Нэшвилл начнут матч в 02:00 в регулярном сезоне НХЛ, 24.04.2022.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Последний матч между собой: «Нэшвилл» — «Тампа-Бэй» 2:3 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Тампа-Бэй» — «Нэшвилл». Коэффициент ставки — 2.37.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:6.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:6 (победит «Нэшвилл»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Тампа-Бэй — Нэшвилл.

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонусы 50USDНовым игрокам

    Bet365 предлагает новым игрокам бонус к матчу: добавит к вашему счету 500 USD бонусами для ставок. Регистрируйтесь прямо сейчас.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Нокаутирует ли Тайсон Фьюри Диллиана Уайта?
  • Фьюри — Уайт. Прогноз и ставки
  • 1.60
    •
  • Оформит ли ПСЖ чемпионство в матче с «Лансом»?
  • «ПСЖ» — «Ланс». Прогноз и ставки
  • 1.81
    •
  • «Бавария» обыграет «Дортмунд» и оформит чемпионство?
  • «Бавария» — «Боруссия» Дортмунд. Прогноз и ставки
  • 2.19
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $100 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.50
  • Экспресс дня 23 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Фьюри — Уайт
  • Прочие
  • Завтра в 01:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч ПСЖ — Ланс
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч ЦСКА — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Завтра в 16:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч ЦСКА — Динамо
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.26
  • Прогноз на матч Барселона — Райо Вальекано
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  5.15
  • Прогноз на матч Лацио — Милан
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.32
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Эвертон
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •  2.41
  • Прогноз на матч Ростов — Спартак
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурМЧМ-2022
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие