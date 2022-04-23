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    Ротенберг: Завершили сезон с бронзой КХЛ. В следующем вернёмся ещё сильнее

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    Главный тренер СКА Роман Ротенберг подвёл итоги сезона КХЛ для петербургского клуба.

    Роман Ротенберг
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    Роман Ротенберг

    «Завершили сезон основы с бронзой КХЛ. Для многих это первые медали на взрослом уровне.

    Спасибо всем, кто весь год работал ради этого результата: тренерам, игрокам и персоналу, нашему главному спонсору — группе компаний "Газпром". Особенная благодарность — болельщикам за отличную поддержку!

    Провели вечер вместе нашей большой семьёй СКА. В следующем сезоне вернёмся ещё сильнее. Дальше — больше!

    Болеем за нашу молодёжку в финале Кубка Харламова! Хоккей будущего!», — написал Ротенберг в социальных сетях.

    Напомним, Роман Ротенберг возглавил петербургский СКА по ходу сезона. По итогам регулярного чемпионата петербуржцы заняли первое место на Западе.

    В плей-офф подопечные Ротенберга дошли до финала конференции, где уступили московскому ЦСКА.

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