Ротенберг: Завершили сезон с бронзой КХЛ. В следующем вернёмся ещё сильнее

Главный тренерподвёл итоги сезона КХЛ для петербургского клуба.

«Завершили сезон основы с бронзой КХЛ. Для многих это первые медали на взрослом уровне.

Спасибо всем, кто весь год работал ради этого результата: тренерам, игрокам и персоналу, нашему главному спонсору — группе компаний "Газпром". Особенная благодарность — болельщикам за отличную поддержку!

Провели вечер вместе нашей большой семьёй СКА. В следующем сезоне вернёмся ещё сильнее. Дальше — больше!

Болеем за нашу молодёжку в финале Кубка Харламова! Хоккей будущего!», — написал Ротенберг в социальных сетях.

Напомним, Роман Ротенберг возглавил петербургский СКА по ходу сезона. По итогам регулярного чемпионата петербуржцы заняли первое место на Западе.

В плей-офф подопечные Ротенберга дошли до финала конференции, где уступили московскому ЦСКА.