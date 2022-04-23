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    Миннесота — Сиэтл Кракен. Смотреть онлайн в прямом эфире

    23.04.2022 в 03:00 начнется матч в регулярном сезоне НХЛ Миннесота — Сиэтл Кракен

    Хоккей НХЛ Прогнозы на НХЛ
    В 03:00 23.04.2022 начнётся онлайн-трансляция матча Миннесота — Сиэтл Кракен в регулярном сезоне НХЛ.

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    Последний матч между собой: «Сиэтл Кракен» — «Миннесота» 2:4 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

    Для тех, кто делает ставки:

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:2.

      • «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 2:2.

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Миннесота — Сиэтл Кракен.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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